Fenerbahçe Divan Kurulu Üyesi Sait Yılmaz: "Fenerbahçe, cumhuriyetin Misak-ı Milli'sidir"

03 Temmuz 2021 Cumartesi, 11:01

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi ve eski kulüp yöneticilerinden Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Sait Yılmaz, 3 Temmuz ile ilgili açıklamalar yaptı. Yılmaz, Fenerbahçe ‘nin 3 Temmuz’da FETÖ’ye camia olarak direndiğini belirtti.

Yılmaz’ın açıklamaları şöyle:

"3 Temmuz Fenerbahçe için bir kabus, kaleleri içeriden vatan hainleri tarafından ele geçirilmiş cumhuriyetin için ise Çanakkale'sidir...

Fenerbahçe’nin Kuvayı Milliye ruhu ayağa kalkınca, aynı ruhu taşıyan Galatasaray'ın aslanları, kara kartalın Çarşı’lıları ve pek çok sporcu ruhlu vatan evlatları ayağa kalktı ve bu vatan hainlerine karşı Çanakkale duvarı oldu. Hainler bu duvara çarptıkça cumhuriyet kuvvetlendi, sarsttıkça güçlendi ve hainlerin emellerine ulaşması el birliğiyle engellendi.

O günkü kulüp yönetimleri hariç, gerek Galatasaray gerek Beşiktaş taraftarlarına en az Fenerbahçe taraftarları kadar minnet ve şükran duyarım. Ancak o tarihteki yöneticileri, başkanları ve Türk futbolunu FETÖ'cü hainlerin eline teslim etmek için her türlü entrikanın içine girdiler.

Kaldı ki spor kulüplerinin başkanları sadece kulüp başkanı değil, temsil ettiği milyonların da lideridir. Tabii bundan en büyük zararı Fenerbahçe Spor Kulübü ve Türk futbolu gördü.

Evet aklandık. Evet paklandık. Evet ahlaken de hukuken de kazandık lakin bugün gerek maddi anlamda gerekse büyüme ve gelişme anlamında büyük irtifa kaybettik. Bugün maddi sıkıntılar olsa da bunların telafisi vardır, sonuç itibarıyla yerine konulabilmesi mümkün olan, gelir gider akçe meselesidir.

Diğer yanda, kaybettiklerimizin yanında Fenerbahçe, cumhuriyetin kuruluşunda üstlendiği Kuvayı Milliye misyonunun yanına ikinci bir misyon ilave ederek cumhuriyetin Misak-ı Milli’si olmuştur. Kaldı ki ekonomik sorunlarımızı şimdiki Başkan Sn. Ali Koç telafi edebilecek dirayet ve yetkinliktedir.

Ancak 3 Temmuz'dan hala ders almayıp hali hazırda Fenerbahçe üzerine oyun kurgulayan başta federasyon ve yandaşları Türk futbolunun üstünde bir kabus, bir karabasan gibi kılıç sallamaktadır.

Umarım bundan sonra sonra siyasi ahlak taşımak yerine sporcu ahlakı taşırlar. Bu sefer hain FETÖ terör örgütüne verilen ders gibi bu yüce ve asil taraftar onlara da gereken dersi vermekten kaçınmayacaktır. Nokta.”