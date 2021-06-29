Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'dan Can Bartu paylaşımı

29 Haziran 2021 Salı, 23:32

Fenerbahçe'nin Brezilyalı eski kaptanı ve Sao Paulo U20 takımının teknik direktörü Alex de Souza, kulübün 2019'da hayatını kaybeden efsane sporcusu Can Bartu'nun heykelinin dikilmesi sebebiyle bir mesaj yayınladı. Alex, sosyal medyada yayınladığı gönderiyle kulübe ve taraftarlara tebriklerini iletti:

"Fenerbahçe'ye ve taraftarlara Can Bartu'yu ölümsüzleştirdikleri için tebrikler. Efsanenin ailesi için ise mevcut gururlarının daha da arttığı bir gün."

Fenerbahçe formasını 2004 ve 2012 yılları arasında giyen Alex de Souza, kaptanlığa kadar yükseldiği kulüpte çıktığı 344 maçta 171 gol ve 146 asistlik performans göstermişti.

Alex'in paylaşımı şu şekilde: