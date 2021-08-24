Fenerbahçe eksik çalıştı, gözler Helsinki maçında

Fenerbahçe'de teknik direktör Pereira, Helsinki maçı için bazı uyarılarda bulundu.

İHA
24 Ağustos 2021 Salı, 12:36
Fenerbahçe eksik çalıştı, gözler Helsinki maçında
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu rövanş maçında HJK Helsinki ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarının İstanbul etabını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Pereira, Helsinki maçı için bazı uyarılarda bulundu.Saat 09.30’da ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başlayan idmanda 2 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
İrfan Can Kahveci, Dimitris Pelkas, Serdar Dursun ve Filip Novak’ın tedavilerine devam edildi.
Bu antrenmanla hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertliler, yarın maçın oynanacağı ülkeye hareket edecek ve son çalışmasını karşılaşmanın oynanacağı stadyumda yapacak.


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