Fenerbahçe'de Mert Hakan sevinci
Süper Lig'de Antalyaspor'u mağlup eden Fenerbahçe'de Helsinki maçının hazırlıkları başlarken sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş, takımla birlikte çalıştı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile 26 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da deplasmanda oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Saat 12.00'de başlayan idmanda dün oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk 11'inde görev alan oyuncular, rejenerasyon çalışması yaparken; diğer oyuncular ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı pas çalışmasıyla sürdürdü.
Antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı. Mert Hakan Yandaş takımla birlikte çalışırken; Dimitris Pelkas, Serdar Dursun ve İrfan Can Kahveci'nin tedavilerine devam edildi.
Sarı lacivertliler, yarın yapacağı çalışmayla HJK Helsinki maçının hazırlıklarını teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde sürdürecek.
Video Haberler
- Erdoğan harçlık dağıttı
- İlk defa canlı olarak görüntülendi
- İstanbul'da evde yılan paniği
- 'Daire 16 Özay' Türkiye'nin gündeminde
- CHP'li isimden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Taliban'dan Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahale
- At arabasından düştü, kaymakam açıklama yaptı
- Antalya'da otelde yangın paniği!
- Afganlar, çocuklarını ABD askerlerine teslim etti
- Erken seçim sorusuna kahkahalı A Haber yanıtı
En Çok Okunan Haberler
- AKP'li vekilden polise hakaret
- AKP'li vekilden 'pes' dedirten açıklama
- Deniz Akkaya cezaevine girdi
- 7 yıldızlı otel Gökçeklerin mi?
- İstanbul ve İzmir için büyük tehlike
- İşte son anket: AKP için haberler kötü!
- Sürücüler böyle kandırılıyor
- İzmir'de yeni varyant saptandı
- AKP'den Zeynep Gül Yılmaz açıklaması
- Mersin Valiliği, CHP'li Başarır'ı hedef aldı