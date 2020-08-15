Fenerbahçe eski Galatasaraylı Onyekuru'nun peşinde

15 Ağustos 2020 Cumartesi, 11:04

Fenerbahçe'nin yeni transfer hedefi eski Galatasaraylı Henry Onyekuru… Galatasaray'da kiralık olarak 1.5 sezon geçiren, sarı-lacivertlilerin ezeli rakibine karşı kurduğu 20 yıllık ‘Kadıköy Büyüsü'nün bozulduğu 3-1'lik maçta kapanış golünü atan Onyekuru… Kanarya, Nijeryalı oyuncu için Monaco ile temasa geçti, kiralama teklifinde bulundu.

2 MİLYON AVRO TEKLİF

Fransızlar, ilk etapta bu futbolcuyu bonservisiyle elden çıkarmak istiyordu ancak Fenerbahçe'nin ısrarlı tavrı nedeniyle görüşmeleri kesmedi. Onyekuru için düşünülen formül, iki yıllığına kiralama. Fenerbahçe'nin her yıl için 2 milyon Avro ödemeyi teklif ettiği belirtiliyor. Sarı-lacivertliler, yıldız oyuncunun menajeriyle de bir görüşme gerçekleştirdi; 1.5 milyon Avro garanti ücret önerildi.

Kaynak: Skor