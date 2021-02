Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

12 Şubat 2021 Cuma, 20:12

Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 25. haftasında 13 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde saat 17.00’da ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Dimitris Pelkas takımdan ayrı saha çalışmalarına devam ederken, İrfan Can Kahveci ise sahada bireysel programlar eşliğinde antrenmanı tamamladı. Luiz Gustavo ve Filip Novak’ın da tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri’nde kampa girdi.