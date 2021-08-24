Fenerbahçe, 'FETÖ kumpası' için TFF'ye 250 milyon liralık dava açtı

24 Ağustos 2021 Salı, 04:00

F.Bahçe Spor Kulübü, 3 Temmuz kumpası sebebiyle uğradığı her türlü zararın tazmini için TFF’ye 250 milyon TL’lik tazminat davası açtı. İşte sabah saatlerinde gündem yaratacak o açıklama: “F.Bahçe’nin ilgili sezonda şampiyon olması ve o dönem Türkiye’nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri itibarıyla elde ettiği doğrudan Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı, 3 Temmuz Kumpası ile engellenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülen en büyük hukuksuzluklardan birinin mağduru olan F.Bahçe’nin; 3 Temmuz kumpası sebebiyle uğramış olduğu her tür zararın tazmini için; o dönem verdiği kararlarla bu zararın oluşmasına sebebiyet veren Türkiye Futbol Federasyonu’na karşı bu sürecin ilk adımı olarak fazlaya dair haklarımız saklı tutularak 250 milyon Türk Lirası tutarında tazminat davasını açtığımızı tüm kamuoyuna bildiririz.” Bakalım TFF’den nasıl bir karşılık gelecek.

‘PEREIRA’YA MİNNETTARIM’

F.Bahçe’nin yeni transferi Min-jae Kim, Avrupa’dan önemli takımlardan teklif almasına rağmen Sarı-Lacivertlilerin kendisine sunduğu projeyi en iyi seçenek olarak gördüğünü söyledi. F.Bahçe’nin Avrupa’da tanınan, bilinen bir kulüp olduğunu vurgulayan 24 yaşındaki stoper, “Kendimi çok şanslı ve onurlu hissediyorum. Başkana, Selahattin Baki’ye ve Vitor Pereira’ya minnettarım. Söyledikleri projeyle beni ikna ettiler” diye konuştu.