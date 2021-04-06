Fenerbahçe filede durumu eşitledi

Arkasspor - Fenerbahçe HDI Sigorta: 0-3

DHA
06 Nisan 2021 Salı, 19:00
Fenerbahçe filede durumu eşitledi
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SALON: Atatürk Voleybol
HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xx), Ferhat Büyükpamukçu (xx)
ARKASSPOR: Blankenau (xx), Burak (x), Mert Matic (xx), Efe (x), Yiğit (xx), Çağatay (x), Bravo (x), Mustafa Koç (x)
FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Hoag (xxx), Vigrass (xxx), Metin (xxx), Hidalgo (xxx), Emre Batur (xxx), Ulaş Kıyak (xxx), Hasan Yeşilbudak (xxx), Ahmet (xx)
SETLER: 15-25, 20-25, 15-25
SÜRE: 76 Dakika (24, 30, 22)

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off 1-4 etabındaki ikinci maçta Arkasspor, ilk sınavda deplasmanda 3-1 yendiği Fenerbahçe HDI Sigorta'ya İzmir’de 3-0 mağlup olarak adını finale yazdırma fırsatını tepti. Karşılaşmanın setleri 15-25, 20-25 ve15-25 sonuçlandı. Seride üçüncü ve son maç 9 Nisan Cuma günü İstanbul'da oynanacak. Bu karşılaşmayı kazanan taraf adını finale yazdıracak.




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