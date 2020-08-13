Fenerbahçe formada satış patlaması yaptı
Formaların satışa çıktığı ilk gün rekor satış yapıldığını duyuran Fenerbahçe, Fenerium’un sitesinde 26 bin 385 formanın satıldığını belirtti.
2020-21 sezonu formalarını geçtiğimiz gün satışa sunan Fenerbahçe Kulübü, ilk 24 saatte yapılan satışlar sonrasında flaş bir açıklama yaptı.
Ekonomik zorluklarla boğuşan Fenerbahçe’ye yardım için forma satışlarına yüklenen taraftarlar Fenerium şubelerinde uzun kuyruklar oluştururken, internet sitesine ise bir ara yoğunluk nedeniyle erişilemedi.
Formaların satışa çıktığı ilk gün rekor satış yapıldığını duyuran sarı lacivertli kulüp, Fenerium’un sitesinde 26 bin 385 formanın satıldığını belirtti.
Fenerbahçe taraftalarının çubuklu formanın yanı sıra lacivert ve altın rengi formaya da rekor talepte bulunduğu öğrenildi.
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