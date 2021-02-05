Fenerbahçe Galatasaray derbisine hazır

05 Şubat 2021 Cuma, 21:15

Fenerbahçe, Süper Lig’in 24. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, kampa girdi.



