Fenerbahçe Galatasaray derbisine hazır
Fenerbahçe, Süper Lig’in 24. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe, Süper Lig’in 24. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Bu antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, kampa girdi.
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