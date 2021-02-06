Fenerbahçe-Galatasaray maçında müthiş son dakikalar
Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe: 0 Galatasaray: 1
STAT: Ülker
HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
FENERBAHÇE: Altay - Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Valencia (Cisse), Mert Hakan (Mesut), Osayi-Samuel, Samatta
GALATASARAY: Muslera - Linnes, Donk, Marcao, Saracchi (Emre Taşdemir), Taylan, Belhanda, Emre Kılınç (Etebo), Arda (Babel), Onyekuru(Kerem), Mustafa
SARI KARTLAR: Mert Hakan (Fenerbahçe) - Saracchi (Galatasaray)
Süper Lig’in 24’üncü haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
3’üncü dakikada Caner’in pasında sol kanatta topla buluşan Samatta, kalesini terk eden Muslera’nın hatasını değerlendiremeyerek meşin yuvarlağı kalenin üstünden dışarı gönderdi.
11’inci dakikada Arda’nın pasında ceza yayı gerisinden topla buluşan Emre Kılınç’ın sert vuruşunda top yandan auta gitti. 17. dakikada Serdar Aziz'in Donk'a yaptığı hareketi hakem Çakır devam ettirdi.
33’üncü dakikada Valencia’nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Osayi-Samuel’in vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
39’uncu dakikada Ozan’ın pasında topla buluşan Sosa’nın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.
39’uncu dakikada Caner’in ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Samatta’nın kafa vuruşunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle son buldu.
51. dakikada Onyekuru vurdu kaleci çıkardı.
54. dakikada Mustafa Muhammed, Altay'ın solundan ağları sarstı.
58. dakikada Mustafa'nın kafa vuruşu dışarı gitti.
61. dakikada Ozan'ın şutu Muslera'da kaldı.
74. dakikada Ozan'ın kafa vuruşu köşeden ağlarla buluştu: 1-1. Ancak VAR uyarısı ile gol iptal edildi.
En Çok Okunan Haberler
- Muharrem İnce'nin CHP'den istifa etmeme şartı belli oldu
- Gül'ün ekibinde Boğaziçi istifası
- DNA sonucu sonrası baba Uygun'dan garip paylaşım
- Boğaziçi öğrencilerinden Erdoğan'a açık mektup
- ABD Boğaziçi arazisine el koyabilir
- Mansur Yavaş'tan YKS öğrencilerine müjde
- Devlet erkânı İskilipli Atıf’ı andı
- Babacan'dan dikkat çeken 'istifa' uyarısı
- Asgari ücret rekoru İzmir'de kırıldı
- İşte Ahmet Hakan'a göre o partilerin amacı!
Video Haberler
- Kızına şiddet uygulayan Nurcan Serçe ve eşi tutuklandı
- Eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü
- Koronavirüsü yenen Başkan Böcek, oğluyla yürüyüşe çıktı
- ABD'de dehşete düşüren anlar: 3 ölü
- Boğaziçili öğrenciler için Türk Marşı'nı çaldı
- AKP'li vekil 'rabia'yı unutunca Erdoğan böyle seslendi
- Şanlıurfa'da ele geçirildi! Orta Çağ'dan kalma
- İstanbul Havalimanın'da tarihi paralarla yakalandı
- Canlı yayını mum ışığında yaptılar
- Kadıköy'de fıstık çamı gerginliği
En Çok Okunan Haberler
- Muharrem İnce'nin CHP'den istifa etmeme şartı belli oldu
- Gül'ün ekibinde Boğaziçi istifası
- DNA sonucu sonrası baba Uygun'dan garip paylaşım
- Boğaziçi öğrencilerinden Erdoğan'a açık mektup
- ABD Boğaziçi arazisine el koyabilir
- Mansur Yavaş'tan YKS öğrencilerine müjde
- Devlet erkânı İskilipli Atıf’ı andı
- Babacan'dan dikkat çeken 'istifa' uyarısı
- Asgari ücret rekoru İzmir'de kırıldı
- İşte Ahmet Hakan'a göre o partilerin amacı!