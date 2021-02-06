Fenerbahçe-Galatasaray maçında müthiş son dakikalar

06 Şubat 2021 Cumartesi, 19:17

Fenerbahçe: 0 Galatasaray: 1

STAT: Ülker

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

FENERBAHÇE: Altay - Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Valencia (Cisse), Mert Hakan (Mesut), Osayi-Samuel, Samatta

GALATASARAY: Muslera - Linnes, Donk, Marcao, Saracchi (Emre Taşdemir), Taylan, Belhanda, Emre Kılınç (Etebo), Arda (Babel), Onyekuru(Kerem), Mustafa

SARI KARTLAR: Mert Hakan (Fenerbahçe) - Saracchi (Galatasaray)



Süper Lig’in 24’üncü haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

3’üncü dakikada Caner’in pasında sol kanatta topla buluşan Samatta, kalesini terk eden Muslera’nın hatasını değerlendiremeyerek meşin yuvarlağı kalenin üstünden dışarı gönderdi.

11’inci dakikada Arda’nın pasında ceza yayı gerisinden topla buluşan Emre Kılınç’ın sert vuruşunda top yandan auta gitti. 17. dakikada Serdar Aziz'in Donk'a yaptığı hareketi hakem Çakır devam ettirdi.

33’üncü dakikada Valencia’nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Osayi-Samuel’in vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

39’uncu dakikada Ozan’ın pasında topla buluşan Sosa’nın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.

39’uncu dakikada Caner’in ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Samatta’nın kafa vuruşunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle son buldu.



51. dakikada Onyekuru vurdu kaleci çıkardı.

54. dakikada Mustafa Muhammed, Altay'ın solundan ağları sarstı.

58. dakikada Mustafa'nın kafa vuruşu dışarı gitti.

61. dakikada Ozan'ın şutu Muslera'da kaldı.

74. dakikada Ozan'ın kafa vuruşu köşeden ağlarla buluştu: 1-1. Ancak VAR uyarısı ile gol iptal edildi.











