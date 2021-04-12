Fenerbahçe - Gaziantep maçının VAR hakemi Halil Umut Meler

Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanacak mücadelenin VAR hakemi Halil Umut Meler oldu.

İHA
12 Nisan 2021 Pazartesi, 12:09
Fenerbahçe - Gaziantep maçının VAR hakemi Halil Umut Meler
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Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanacak mücadelenin VAR hakemi Halil Umut Meler oldu.
Süper Lig’in 34. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının VAR hakemi Halil Umut Meler oldu. Bugün saat 19.00’da Kadıköy’de oynanacak olan mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.


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