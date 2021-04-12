Fenerbahçe - Gaziantep maçının VAR hakemi Halil Umut Meler

12 Nisan 2021 Pazartesi, 12:09

Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanacak mücadelenin VAR hakemi Halil Umut Meler oldu.

Süper Lig’in 34. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının VAR hakemi Halil Umut Meler oldu. Bugün saat 19.00’da Kadıköy’de oynanacak olan mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.



