Fenerbahçe genç yıldızını geri çağırdı

13 Ocak 2021 Çarşamba, 12:38

Fenerbahçe yaz transfer döneminde takımı büyük oranda yenilerken 18 yeni oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Sarı lacivertliler sadece tecrübeli oyuncuları değil, gelecek vaad eden genç isimleri de aldı. Bu oyunculardan ikisi de İsmail Yüksek ve Barış Sungur olmuştu.

İki futbolcunun da süre alıp oynayabilmesi için Fenerbahçe oyuncuları kiraya verdi. Balıkesirspor’a kiralanan İsmail Yüksek sarı-lacivertli takıma geri dönüyor. Fenerbahçe, Süper Lig’de geride kalan 18 haftada orta sahada yaşanan sakatlık ve koronavirüs vakaları yüzünden kadro kurmakta sıkıntılar yaşadı.

FENERBAHÇE GERİ ÇAĞIRMA HAKKINA SAHİP

Uzun lig maratonunu düşünen Fenerbahçe orta sahaya yeni bir transfer yapmak yerine İsmail Yüksek’i alternatif oyuncu olarak kadroya almaya hazırlanıyor. Balıkesirspor ile Fenerbahçe’nin anlaşması gereği sarı-lacivertli kulüp istediği takdirde oyuncusunu geri çağırma hakkına sahip.

Sarı-lacivertliler bu hakkını kullanarak İsmail Yüksek’i geri çağırdı. 2021 mayıs ayına kadar Balıkesirspor’a kiralık verilen genç oyuncu takımı ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Fenerbahçe’de genç oyuncuya lisans çıkarılacak.

BU SEZON KAÇ MAÇTA OYNADI?

İsmail Yüksek bu sezon Balıkesirspor ile 11 maça çıkarken 1 gol 1 asistlik performans sergiledi ve 916 dakika süre aldı. Orta sahada oynayan 21 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Ajansspor