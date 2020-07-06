Fenerbahçe, Gençlerbirliği hazırlığı
Seri galibiyetler alan Fenerbahçe, Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe, Süper Lig’in 31. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleşen idmanda ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından üç grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yapan sarı-lacivertli futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.
Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, öğleden sonra kara yolu ile Ankara’ya hareket edecek.
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