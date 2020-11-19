Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Süper Lig’in 9. haftasında konuk olacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe, Süper Lig’in 9. haftasında konuk olacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 15.00’da başladı. Milli takımlarında görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamlarken; diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanda dar alanda pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Ayrıca Gökhan Gönül ve Harun Tekin’in tedavilerine devam edildi.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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