Fenerbahçe Gökhan'ı açıkladı; yarım kalan hikaye

06 Ağustos 2020 Perşembe, 15:16

Transfer döneminin açılmasıyla birlikte açıklamalar da art arda gelmeye başladı. Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile Beşiktaş taraftarlarına veda etti. Gökhan daha sonra klübe geçip imzayı attı. Fenerbahçe de Gökhan Gönül transferini "Her yarım kalan hikaye mutlu sonu hak eder" sözleriyle taraftarına açıkladı.

Saat 15.00 sularında stada gelen Gönül, Başkan Ali Koç ve yöneticilerle son görüşmeleri yaptıktan sonra 4 yıl aradan sonra sarı-lacivertli formayı giydi. Gönül, kendisi için hazırlanan özel videoda, Fenerbahçe’nin Benfica maçında giydiği ve saha içinde yaşadığı korkunç sakatlık sonrası sakladığı 77 numaralı formayı önce öptü. Ardından da Mert Hakan Yandaş gibi 12 numaralı yeni sezon formasını giydi.

4 yıl aradan sonra sarı-lacivertli formasına kavuşan Gönül’ün, yeni sezonda da 77 numaralı formayı giymesi bekleniyor.

HAKKINIZI HELAL EDİN

Gökhan Gönül sözleşmesinin bitmesinin ardından bir veda mesajı yayınlayarak Beşiktaş taraftarlarına veda etti. Gökhan Gönül Twitter hesabından yayınladığı mesajda “"Beşiktaş camiası hakkını helal etsin, her şey için teşekkürler" ifadelerini kullandı.