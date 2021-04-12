Fenerbahçe gönderdi, Beverenliler heykelini dikmek istiyor

12 Nisan 2021 Pazartesi, 11:48

Geçen sezon Fenerbahçe'ye gelen ve bu sezon başında kadroda düşünülmediği için Belçika Pro Lig takımlarından Beveren'e kiralanan Kuzeyli golcü Michael Frey, taraftarının gönlünü fethetti.

28 maça çıkan Frey 15 gol ve 3 asistle oynadı. Frey pazar günkü Kortrijk maçında "hat-trick" yaptı. Takımını yenilgiden kurtaramasa da Frey taraftarların gönlünü kazandı. Taraftar grupları, "Frey'in heykeli dikilsin" kampanyası başlattı.