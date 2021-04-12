Fenerbahçe gönderdi, Beverenliler heykelini dikmek istiyor
Beveren'e kiralanan 28 maça çıkan Frey 15 gol ve 3 asistle oynadı.
Geçen sezon Fenerbahçe'ye gelen ve bu sezon başında kadroda düşünülmediği için Belçika Pro Lig takımlarından Beveren'e kiralanan Kuzeyli golcü Michael Frey, taraftarının gönlünü fethetti.
28 maça çıkan Frey 15 gol ve 3 asistle oynadı. Frey pazar günkü Kortrijk maçında "hat-trick" yaptı. Takımını yenilgiden kurtaramasa da Frey taraftarların gönlünü kazandı. Taraftar grupları, "Frey'in heykeli dikilsin" kampanyası başlattı.
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