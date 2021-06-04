Fenerbahçe: "Haklıyız, kazandık"

04 Haziran 2021 Cuma, 18:00

Fenerbahçe, şike kumpas davasının sonucuyla ilgili resmî sitesinden açıklama yaptı.

Sarı- lacivertli takım, resmi siteden yayımladığı açıklamada, “Fenerbahçe’nin FETÖ’ye ve onunla olanlara karşı verdiği mücadeleyi kazandığı gün olarak tarihe geçti.” ifadelerine yer verdi.

"HAKLIYDIK KAZANDIK"

Fenerbahçe Spor Kulübü, resmî sitesinden şike kumpas davasına yönelik yaptığı açıklama şöyle:

“Fenerbahçemize kumpas kuranların binlerce yıl hapse mahkum olduğu bu tarihi günde, camiamız yek vücut oldu.

Taraftarlarımız, üyelerimiz, Fenerbahçemizin haklılığını sosyal medya hesaplarından haykırırken, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 9 branşımızın sporcuları, şube sorumluları #HaklıydıkKazandık etiketiyle resmi Twitter hesabımızın paylaştığı fotoğrafla camiamızın omuz omuza verdiğini gösterdi.

10 yıldır süren mücadelenin sonunda Fenerbahçe Spor Kulübü, başkanı, yöneticisi, sporcusu ve taraftarıyla bir bütün olarak Fenerbahçe’nin yıkılmadığı mesajını en güçlü şekilde verdi.

4 Haziran 2021 tarihi de tıpkı 3 Temmuz 2011 gibi tarihe kazındı, Fenerbahçe’nin FETÖ’ye ve onunla olanlara karşı verdiği mücadeleyi kazandığı gün olarak tarihe geçti.”