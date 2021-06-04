Beşiktaş eski yıldızı Guti'ye tazminat ödeyecek

04 Haziran 2021 Cuma, 18:05

Beşiktaş'ta eski Başkan Fikret Orman tarafından 11 Temmuz 2018'de teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcısı olarak göreve getirilen ancak 29 Mayıs 2019'da ayrılan Guti Hernandez, alacakları için açtığı davayı kazandı. 21 Nisan 2021'de karara bağlanan dava sonucunda Beşiktaş, 164 bin Avro da faiz ödeyecek.



Orman döneminde Guti ile yıllık 300 bin Avro maaş ve 3 bin Euro da ev kirası ödemesi yapılacağı belirtilerek sözleşme yapıldı. Ancak oyuncu, Mayıs 2019'da alacakları zamanında ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshedip FIFA'ya başvurdu. Beşiktaş'ın da yaptığı itirazlar sonucu hukuki hukuki süreç daha sonra Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS'a taşındı. Ve CAS da Guti lehine kararını verdi.

YÜZDE 5 DE FAİZ ÖDEYECEK

CAS, İspanyol 2. Lig ekiplerinden UD Almería'da Beşaktaş'taki yıllık maaşından daha az ücret alan Guti'ye aradaki farkın ödenmesini kararlaştırdı. İspanyol teknik adam Beşiktaş'tan yıllık 300 bin alıyordu. Yapılan yargılama sonucu siyah beyazlı kulübün 164 bin 400 Avro tazminat ödenmesini hükme bağlarken, 29 Haziran 2019'dan itibaren yüzde 5 de faiz işletilmesini kararlaştırdı.

Kaynak: Ajansspor