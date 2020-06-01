Fenerbahçe hızlandı

Süper Lig’in 27’nci haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor’u konuk edecek Fenerbahçe, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

DHA
01 Haziran 2020 Pazartesi, 15:20
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Süper Lig’in 27’nci haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor’u konuk edecek Fenerbahçe, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.
Core çalışmalarıyla başlayan antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Antrenman pas çalışmalarının ardından yapılan aktif dinlenme çalışmalarıyla sona erdi.


TEKNİK VE İDARİ HEYET İLE FUTBOLCULARA COVİD-19 TESTİ YAPILDI


Öte yandan antrenman öncesi sarı-lacivertli teknik heyet, idari heyet, futbolcular ve TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde bulunan kulüp personellerine Covid-19 testi yapıldı.


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