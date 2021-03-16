Fenerbahçe iç sahadaki kayıplarla eriyor ama Bulut çözüm bulamıyor

16 Mart 2021 Salı, 04:46

Bir haftası bir haftasına uymayan bir F.Bahçe izliyoruz. G.Birliği maçında kaybedilen üç puanın yenilir yutulur yanı yok. Sözün bittiği yerdeyiz. Bunun sorumluları kim ya da kimlerse gerekli yaptırımlar başkan Ali Koç tarafından uygulansın. Kalan 10 haftada bugüne kadar ortaya konulan durağan futbolu görmek istemiyoruz. Şampiyonluk kazanılır kaybedilir, ancak 30 milyon taraftarı olan camia inançlı futbolcular görmek ister. Burada işin büyük kısmı teknik direktöre düşüyor. Ancak hoca başarısız.

OYUNU OKUYAMIYOR

Daha iskeleti oluşturamadı. Her hafta ayrı 11’ler, sonradan yapılan klasik oyuncu değişiklikleri. Film hep aynı. Oyunu okuyamıyor. G.Birliği’ne karşı Novak sakatlanmış oyun dışına alınıyor, kenarda Caner Erkin varken Pelkas’tan sol bek yaratmaya çalışıyor. Demek oluyor ki Caner’i Emre Belözoğlu affetmiş, Erol hoca affetmemiş. Gustavo oynadığı maçlarda elleriyle, gözleriyle takım arkadaşlarına bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Bu Brezilyalıyı dikkatle izlerseniz F.Bahçe’nin içinde bulunduğu durumu anlarsınız. Ayağına top gelen futbolcu pas verecek kimseleri bulamıyor, Top alacak futbolcular ‘bana gelmesin’ diye köşe bucak kaçıyor. Sorumluluk almıyorlar. Tükenmişlik sendromunun bir göstergesi bu. Yaşanan özgüven kaybı bir an önce giderilmeli. Haftalar öncesinde psikolojik destek şart dedik, görüyorum ki böyle bir uygulama hayata geçirilmemiş.

İÇ SAHADA YENİLGİ REKORU KIRDI

F.Bahçe yönetiminin Erol Bulut’a verdiği şansları, genç teknik adam iyi değerlendiremedi. Kadıköy’de hiç yaşanmamış mağlubiyetler alındı. (G.Saray’a, Göztepe’ye, Trabzon’a, G.Birliği’ne 21, Beşiktaş’a 15 yıl sonra kaybetti)

BEŞİKTAŞ MAÇI SON ŞANS

Ligde pazar günü Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine tanıklık edeceğiz. Beşiktaş, F.Bahçe’ye karşı favori. F.Bahçe için yeniden var olma maçı. Kazanırsa bir ümitle yoluna devam eder, kaybederse işte o zaman takım içi ya da takım dışından gelecek istifaları, görevden almaları sayamayız. Beşiktaş kazanırsa büyük avantaj yakalamış olur. Biliyorsunuz Sergen Yalçın ve öğrencilerine şampiyonluk için fazla şans tanımıyorlardı. Görünen köy kılavuz istemez. Beşiktaş şu ana kadar ligin en istikrarlı takımı.

GÖKHAN GÖNÜL DERBİYE ZOR

Fenerbahçe’de G.Birliği maçında sakatlanan Gökhan Gönül’ün, diz iç yan bağ üst yapışma yerinde ve kemiğinde ödem tespit edildiğini açıkladı. Deneyimli oyuncunun Beşiktaş derbisinde oynamasının zor olduğu öğrenildi.