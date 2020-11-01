Fenerbahçe ile Antalyaspor 49. randevuda
Geride kalan lig maçlarında sarı-lacivertliler 31, kırmızı-beyazlılar 8 galibiyet aldı. Antalya'daki 23 karşılaşmada Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 11-5 üstünlüğü bulunuyor.
Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 49. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 48 maçın 31'ini Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 9 karşılaşma da berabere sona erdi.
Fenerbahçe'nin 87 golüne, Akdeniz temsilcisi 41 golle karşılık verdi.
Geçen sezonun ikinci devresinde Antalya'da yapılan müsabaka 2-2 eşitlikle sona ermişti.
ANTALYA'DAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe, Antalya deplasmanındaki maçlarda rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu.
Rakibiyle Antalya'da yaptığı 24 maçın 11'ini kazanan sarı-lacivertliler, 8 müsabakada berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı.
Antalya'da Fenerbahçe 31, ev sahibi ekip 22 gol attı.
Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı.
Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.
Bu arada 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 48 lig randevusunda en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.
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