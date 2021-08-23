Fenerbahçe ile Antalyaspor sosyal medyada kapıştı!

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 02:55

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 2-0 yendiği maç uzatmalardaki penaltı tartışmasıyla çok konuşuldu. Karşılaşma 1-0 devam ederken konuk ekibin futbolcuları Attila Szalai'nin elle oynadığı gerekçesiyle penaltı bekledi. Hakem Halil Umut Meler "devam" derken, VAR da müdahalede bulunmadı.

Önce Antalyaspor resmi sosyal medya hesabından maçın fotoğraflarını "Penaltı pozisyonu öncesi gerçek mücadeleden kareler" ifadesiyle paylaştı. Böylece penaltı beklenen pozisyona göndermede bulunuldu.

Fenerbahçe'nin ise bu tweete cevabı gecikmedi. Sarı-lacivertliler de "Gerçekte” 3-0 bitmiş olması gereken mücadeleden kareler..." diyerek Antalyaspor'a karşılık verdi.



