Fenerbahçe ile Bankalar Birliği arasındaki anlaşma tamam!

09 Eylül 2020 Çarşamba, 08:19

Fenerbahçe ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) arasındaki görüşmeler sonunda tamamlanıyor; üstelik sarı-lacivertli kulübün istediği şekilde.

Yapılandırma anlaşmasına şimdiye kadar imza atmayan Fenerbahçe, 2 yıl geri ödemesiz 12 yıllık kredi sözünün alınmasının ardından diğer detayları da çözdü. Şartlar ise şöyle:

1: Kişisel kefalet yok

Bankaların, verilecek krediye karşılık Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan istediği şahsi kafalet şartı anlaşmaya konmadı. Koç, borcun kendisinden önceki yönetime ait olduğunu belirtip “Biz niye kulübü bu hale sokan insanların borcuna kefil olmak zorunda kalalım” ifadesini kullanıyordu.

2: Limit sorunu bitecek

Yapılandırmadan 500 milyon TL gelecek. Bu rakamla takım harcama limiti sorunu ortadan kalkacak. Fenerbahçe’nin sponsorlukların da etkisiyle 400 milyon TL’lik limite sahip olacağı belirtiliyor. Bu rakam da federasyonla olan sorunları ortadan kaldırıp transferlere lisans çıkartılmasını sağlıyor.

3: Prosedür beklenmeyecek

Beş bankanın oluşturacağı konsorsiyumdan büyük miktarda kredi çekecek Fenerbahçe, resmi prosedürler ve imzaları beklemeyecek. Normal şartlarda bu sürecin iki ayı bulabileceği belirtiliyor. Ancak transfer döneminin sürmesi nedeniyle gereken limit hemen açılacak.

4: Rakiplere de ek bütçe

Ali Koç ve ekibinin, TBB görüşmelerinde üzerinde durduğu ve büyük mücadele verdiği diğer bir nokta da “Rakipler 1 lira fazla alırsa kabul etmeyiz” tavrıydı. Yapılandırma anlaşmasının 12 yıla revize edilmesiyle diğer kulüpler de yaklaşık 250 milyon TL ek kredi alabilecek.

Kaynak: Sözcü