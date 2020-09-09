Fenerbahçe ile Bankalar Birliği arasındaki anlaşma tamam!
Türkiye Bankalar Birliği ile Fenerbahçe anlaşmaya vardı. İki yıl geri ödemesiz 12 yıllık 500 milyon TL kredi alacak sarı-lacivertlilerin takım harcama limiti 400 milyon TL'ye yükselecek
Fenerbahçe ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) arasındaki görüşmeler sonunda tamamlanıyor; üstelik sarı-lacivertli kulübün istediği şekilde.
Yapılandırma anlaşmasına şimdiye kadar imza atmayan Fenerbahçe, 2 yıl geri ödemesiz 12 yıllık kredi sözünün alınmasının ardından diğer detayları da çözdü. Şartlar ise şöyle:
1: Kişisel kefalet yok
Bankaların, verilecek krediye karşılık Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan istediği şahsi kafalet şartı anlaşmaya konmadı. Koç, borcun kendisinden önceki yönetime ait olduğunu belirtip “Biz niye kulübü bu hale sokan insanların borcuna kefil olmak zorunda kalalım” ifadesini kullanıyordu.
2: Limit sorunu bitecek
Yapılandırmadan 500 milyon TL gelecek. Bu rakamla takım harcama limiti sorunu ortadan kalkacak. Fenerbahçe’nin sponsorlukların da etkisiyle 400 milyon TL’lik limite sahip olacağı belirtiliyor. Bu rakam da federasyonla olan sorunları ortadan kaldırıp transferlere lisans çıkartılmasını sağlıyor.
3: Prosedür beklenmeyecek
Beş bankanın oluşturacağı konsorsiyumdan büyük miktarda kredi çekecek Fenerbahçe, resmi prosedürler ve imzaları beklemeyecek. Normal şartlarda bu sürecin iki ayı bulabileceği belirtiliyor. Ancak transfer döneminin sürmesi nedeniyle gereken limit hemen açılacak.
4: Rakiplere de ek bütçe
Ali Koç ve ekibinin, TBB görüşmelerinde üzerinde durduğu ve büyük mücadele verdiği diğer bir nokta da “Rakipler 1 lira fazla alırsa kabul etmeyiz” tavrıydı. Yapılandırma anlaşmasının 12 yıla revize edilmesiyle diğer kulüpler de yaklaşık 250 milyon TL ek kredi alabilecek.
Kaynak: Sözcü
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