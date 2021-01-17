Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü 103. randevuda
İki takım arasında geride kalan lig maçlarında Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 64-11, gol sayısında da 188-69 üstünlüğü var.
Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, ligde yarın 103. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 102 lig maçında Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 64-11 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı.
Fenerbahçe'nin ligde attığı 188 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 69 golle karşılık verdi.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, ligde şimdiye dek İstanbul'da 51 kez karşılaştı.
Evinde 37 kez kazanan Fenerbahçe, rakibine sadece 4 kez mağlup oldu.
İstanbul'daki 10 maçta eşitlik bozulmadı, Fenerbahçe 114, MKE Ankaragücü ise 37 gol attı.
Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazanmıştı.
FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti.
MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da 3-1'lik skorla aldı.
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