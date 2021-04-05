Fenerbahçe ile yayıncı kuruluş gerilimi devam ediyor!

Fenerbahçe ile yayıncı kuruluş beIN Sports arasındaki gerginlik, Denizlispor maçında bir kez daha gündeme geldi.

cumhuriyet.com.tr
05 Nisan 2021 Pazartesi, 22:43
Fenerbahçe ile yayıncı kuruluş gerilimi devam ediyor!
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Fenerbahçe'nin yayıncı kuruluşla arasındaki gerilim, Denizlispor maçıyla birlikte tekrar ortaya çıktı.

Sarı-lacivertliler maç önü ve maç sonrasında flaş röportajlara "Be Fair" yazılı maskeler ve tişörtlerle gelirken, yayıncı kuruluş röportajı ekrana vermedi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbol A Takım Direktörümüz ve futbolcularımız kurallar doğrultusunda maç önü ve maç sonu röportajlarına katılmışlardır. Oyuncularımızın röportajlarının şu ana dek yayınlanmamış olması yayıncı kuruluşun tercihidir." ifadeleri kullanıldı.




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