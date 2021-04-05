Fenerbahçe ile yayıncı kuruluş gerilimi devam ediyor!
Fenerbahçe ile yayıncı kuruluş beIN Sports arasındaki gerginlik, Denizlispor maçında bir kez daha gündeme geldi.
Fenerbahçe'nin yayıncı kuruluşla arasındaki gerilim, Denizlispor maçıyla birlikte tekrar ortaya çıktı.
Sarı-lacivertliler maç önü ve maç sonrasında flaş röportajlara "Be Fair" yazılı maskeler ve tişörtlerle gelirken, yayıncı kuruluş röportajı ekrana vermedi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbol A Takım Direktörümüz ve futbolcularımız kurallar doğrultusunda maç önü ve maç sonu röportajlarına katılmışlardır. Oyuncularımızın röportajlarının şu ana dek yayınlanmamış olması yayıncı kuruluşun tercihidir." ifadeleri kullanıldı.
Bilgilendirme | Futbol A Takım Direktörümüz ve futbolcularımız kurallar doğrultusunda maç önü ve maç sonu röportajlarına katılmışlardır.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 5, 2021
Oyuncularımızın röportajlarının şu ana dek yayınlanmamış olması yayıncı kuruluşun tercihidir. pic.twitter.com/cc8wPcu7OU
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