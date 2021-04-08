Fenerbahçe ilk 4 şansını kaybetti! | Fenerbahçe Beko: 67 - Real Madrid: 93
Turkish Airlines Euroleague’in 34’üncü ve son haftasında Fenerbahçe Beko sahasında İspanyol ekibi Real Madrid’e 93-67 mağlup oldu. Bu mağlubiyetin ardından sarı-lacivertli ekip normal sezonu 20 galibiyet 14 mağlubiyet ile tamamladı.
Turkish Airlines Euroleague’in 34’üncü haftasında Fenerbahçe Beko, Real Madrid’i ağırladı.
Mücadelenin ilk çeyreğini Fenerbahçe Beko 11-23 geride kapattı. İki takımın da hücumda sıkıntı yaşamadığı ikinci periyodun ardından sarı-lacivertli ekip soyunma odasına 36-49 geride gitti.
3’üncü çeyrekte hareketlenen Fenerbahçe Beko, bir ara farkı 8’e kadar indirmesine rağmen son periyoda 57-67 geride girdi.
Son periyotta maça ağırlığını koyan Real Madrid, parkeden 93-67 galip ayrıldı. Fenerbahçe Beko’da Nando De Colo 23 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Real Madrid’te Gabriel Deck 19 sayı ile oynadı.
Fenerbahçe Beko bu sonucun ardından ilk 4 şansını kaybetti. Real Madrid, bir maçta 19 üçlük atarak kulüp rekoru kırdı.
Video Haberler
- AKP'li yurttaş: Bundan sonra CHP'liyiz
- Kılıçdaroğlu'nun simitçi çocukla dikkat çeken diyaloğu
- Esnafın 'erken seçim' sorusuna böyle yanıt verdi
- TBMM'de Kanırta kanırta büyükşehri alacağız tartışması
- Prof. Sözbilir'den 7.2'lik deprem uyarısı
- Tunç Soyer paylaştı: İzmir'in 400.001'inci yolcusu
- Kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu
- Küçük çocuğun tuvalette dehşet dolu anları
- Tacını zorla alan 2019 güzeli gözaltına alındı
- Apartmanın otoparkında 3 metrelik timsah yakalandı
En Çok Okunan Haberler
- CHP’de bir şeyler oluyor
- 'Ailem varlık içinde yokluk yaşattı'
- Gülen’in örgütü, amirallere ne dedi?
- Ayasofya İmamı görevden 'ayrıldı'
- Hiçbiri yaşamıyor olurdu
- Pervin Buldan'dan 3. yol mesajı
- Emekli amiraller için yeni gelişme
- Papa’dan IMF ve Dünya Bankası’na mektup
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
- Tekel bayilerine tehdit ve tacizler sıklaşıyor