Fenerbahçe ilk 4 şansını kaybetti! | Fenerbahçe Beko: 67 - Real Madrid: 93

08 Nisan 2021 Perşembe, 23:24

Turkish Airlines Euroleague’in 34’üncü haftasında Fenerbahçe Beko, Real Madrid’i ağırladı.

Mücadelenin ilk çeyreğini Fenerbahçe Beko 11-23 geride kapattı. İki takımın da hücumda sıkıntı yaşamadığı ikinci periyodun ardından sarı-lacivertli ekip soyunma odasına 36-49 geride gitti.

3’üncü çeyrekte hareketlenen Fenerbahçe Beko, bir ara farkı 8’e kadar indirmesine rağmen son periyoda 57-67 geride girdi.

Son periyotta maça ağırlığını koyan Real Madrid, parkeden 93-67 galip ayrıldı. Fenerbahçe Beko’da Nando De Colo 23 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Real Madrid’te Gabriel Deck 19 sayı ile oynadı.



Fenerbahçe Beko bu sonucun ardından ilk 4 şansını kaybetti. Real Madrid, bir maçta 19 üçlük atarak kulüp rekoru kırdı.





