Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a set vermedi

Voleybolda Fenerbahçe HDI Sigorta: 3 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0

AA
23 Eylül 2020 Çarşamba, 18:34
Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a set vermedi
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Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ramazan Demiröz, Sevim Tuncay

Fenerbahçe HDI Sigorta: Emre Batur, Ulaş Kıyak, Hoag, Vigrass, Metin Toy, Hidalgo (Hasan Yeşilbudak, Ahmet Karataş, Bora Sitanicki)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Oğuzhan Doğruluk, Kaan Öztürk, Erden Çevikel (Beytullah Hatipoğlu, Gökhan Çatal, Can Koç)

Setler: 25-22, 25-19, 25-17

Süre: 83 dakika (31, 27, 25)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u (İBBSK) 3-0 yendi.


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