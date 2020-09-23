Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a set vermedi
Voleybolda Fenerbahçe HDI Sigorta: 3 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ramazan Demiröz, Sevim Tuncay
Fenerbahçe HDI Sigorta: Emre Batur, Ulaş Kıyak, Hoag, Vigrass, Metin Toy, Hidalgo (Hasan Yeşilbudak, Ahmet Karataş, Bora Sitanicki)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Oğuzhan Doğruluk, Kaan Öztürk, Erden Çevikel (Beytullah Hatipoğlu, Gökhan Çatal, Can Koç)
Setler: 25-22, 25-19, 25-17
Süre: 83 dakika (31, 27, 25)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u (İBBSK) 3-0 yendi.
En Çok Okunan Haberler
- Dilmen konuştu, ROK'un FETÖ güzellemesi ifşa oldu
- CHP'li Sertel açıkladı! İşte Ersin Düzen'in aldığı maaş
- Cumhurbaşkanı adayımız olacak
- Mansur Yavaş pankartlarla duyurdu
- Aktif Bank da belgeden çıktı
- TRT, Ersin Düzen'in maaşını açıkladı
- İhaleyi kaptı, paylaşımı yaptı
- Rusya'ya destek pankartları taşıdılar!
- Asistan doktorun boğazını kesmişti
- Çelişkili açıklama
Video Haberler
- Sağlıkçılara saldırıya ilişkin yeni görüntüler
- Traktör sürücüsünün en talihsiz anı kamerada
- Maskesiz yurttaş polisi tehdit etti, ortalık karıştı
- Dev robotu böyle yürüttüler! 18 metre uzunluğunda
- Maske takmayan kardeşler yumrukla 2 polisi yaraladı!
- İmam ve müezzinde koronavirüs çıktı!
- Çocukları için kurşunların önüne atlayan baba kamerada
- Koronavirüsten ölenlerin anısına 20 bin Amerikan bayrağı
- CHP'li Sarıbal: Munzur'u rahat bırakın!
- Üsküdar Sahili'ndeki 2 büfe yıkıldı
En Çok Okunan Haberler
- Dilmen konuştu, ROK'un FETÖ güzellemesi ifşa oldu
- CHP'li Sertel açıkladı! İşte Ersin Düzen'in aldığı maaş
- Cumhurbaşkanı adayımız olacak
- Mansur Yavaş pankartlarla duyurdu
- Aktif Bank da belgeden çıktı
- TRT, Ersin Düzen'in maaşını açıkladı
- İhaleyi kaptı, paylaşımı yaptı
- Rusya'ya destek pankartları taşıdılar!
- Asistan doktorun boğazını kesmişti
- Çelişkili açıklama