Fenerbahçe istedi, PSV alıyor!
Fenerbahçe’nin de gündemine girdiği iddia edilen Eran Zahavi, Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven ile anlaşmaya varıyor.
Fenerbahçe’nin de gündemine girdiği iddia edilen Eran Zahavi, Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven ile anlaşmaya varıyor. Hollanda ekibinin önemli isimlerinden Sam Lammers ise Atalanta’ya imza atmak üzere.
Hollanda ligi ekiplerinden PSV Eindhoven, takımın önemli isimlerinden Sam Lammers için Atalanta ile anlaşmak üzere. 10 milyon Euro’nun üzerinde bir bonservis bedeli alacak olan PSV, kadrosunu ise Fenerbahçe’nin de gündeminde olduğu iddia edilen Eran Zahavi ile güçlendirecek. Forvet Sam Lammers’ın satılmasının ardından bu boşluğu Zahavi ile doldurmayı planlayan PSV, Avrupa Ligi’nde turu geçmesi halinde Alanyaspor’un rakibi olabilir. Perşembe günü Rosenborg deplasmanına gidecek olan Alanyaspor, rakibini elemesi halinde Mura-PSV Eindhoven eşleşmesinin galibi ile 1 Ekim’de karşı karşıya gelecek.
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