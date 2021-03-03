Fenerbahçe Kadıköy'de yine kazanamadı

03 Mart 2021 Çarşamba, 23:55

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u konuk etti.

Karşılaşmada gol perdesi erken açıldı. 12. dakikada Fredy attığı golle Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı bu skorla tamamlanırken ikinci yarıda Fenerbahçe'nin beraberlik baskısı son anlarda sonuç verdi. 83. dakikada Enner Valencia'nın golüyle skor 1-1'e geldi.

Fenerbahçe, 90+1. dakikada Dimitris Pelkas'ın yerde kalmasıyla penaltı kazandı ancak VAR incelemesinin ardından hakem Ümit Öztürk penaltı kararını iptal etti.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Mücadelenin son dakikaları büyük bir heyecana sahne oldu. Her iki takım da üst üste gol pozisyonlarından yararlanamadı.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın yenildiği haftada rakibini yakalama fırsatını tepti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 55 puana yükselirken Antalyaspor ise 35 puana ulaştı.

MESUT ÖZİL SAKATLANDI, İRFAN CAN KAHVECİ İLK MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe'de Mesut Özil ikinci yarıda sakatlanarak oyuna devam edemedi. Fredy'nin müdahalesiyle sakatlanan yıldız futbolcu ayak bileğinin dönmesiyle mücadeleyi sürdüremedi ve sedyeyle oyun alanını terk etti.

Mesut Özil'in yerine oyuna giren İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.

ANTALYASPOR 12 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Antalyaspor bu beraberlikle yenilmezlik serisini geliştirdi. Kırmızı-beyazlılar bu sezon üst üste 12. maçında da yenilgi yüzü görmedi. Antalyaspor bu süreçte 9 beraberlik, 3 galibiyet aldı.

ERSUN YANAL, SÜPER LİG'DEKİ 500. MAÇINA ÇIKTI

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Fenerbahçe karşılaşmasıyla Süper Lig kariyerindeki 500. maçına çıktı.

1996-97 sezonunda Süper Lig'de çalışmaya başlayan Yanal, kariyeri boyunca 8 farklı takımla ligde mücadele etti. Denizlispor, Ankaragücü, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Fenerbahçe, Eskişehirspor, Manisaspor ve Antalyaspor'u çalıştıran Yanal, 2013-14 sezonunda Fenerbahçe ile lig şampiyonluğunu kazanmıştı.

ANTALYASPOR LİG TARİHİNE GEÇTİ

Antalyaspor, Fenerbahçe karşısında bulduğu golle Süper Lig tarihinde 1000 gole ulaşan 12. takım oldu.