Fenerbahçe kamp görevlilerine korona takibi!
Fenerbahçe'nin milli takım tesislerinde kamp yapacağı süre boyunca görev alacak ekibin koronavirüs testleri, negatif çıktı.
Fenerbahçe'nin milli takım tesislerinde kamp yapacağı süre boyunca görev alacak ekibin koronavirüs testleri, negatif çıktı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kamp yapacağı süre boyunca görev alacak Türkiye Futbol Federasyonu'nun 21 kişilik çalışan ekibine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından COVID-19 testi yapılmıştır. Gerçekleştirilen testler sonucunda 21 kişinin de COVID-19 testi negatif çıkmıştır" ifadelerine yer verildi.
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