Fenerbahçe kamp görevlilerine korona takibi!

26 Mayıs 2020 Salı, 11:12

Fenerbahçe'nin milli takım tesislerinde kamp yapacağı süre boyunca görev alacak ekibin koronavirüs testleri, negatif çıktı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kamp yapacağı süre boyunca görev alacak Türkiye Futbol Federasyonu'nun 21 kişilik çalışan ekibine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından COVID-19 testi yapılmıştır. Gerçekleştirilen testler sonucunda 21 kişinin de COVID-19 testi negatif çıkmıştır" ifadelerine yer verildi.

