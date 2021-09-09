Fenerbahçe kaptanı Melih Mahmutoğlu, Damla Çakıroğlu ile evlendi

09 Eylül 2021 Perşembe, 23:40

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı Melih Mahmutoğlu, bir dönem Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda da forma giyen Damla Çakıroğlu ile evlendi. Çiftin mutlu gününe sarı-lacivertli camiadan önde gelen isimler ve spor dünyasından ünlüler katıldı.

Çiftin nikah şahitliklerini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sırp koç Zeljko Obradovic, futbol yorumcusu Volkan Demirel ve Eda Erdem Dündar yaptı.

NBA'de forma giyen Bogdan Bogdanovic ile Cedi Osman da izin günlerinde düğüne katılan isimler arasında yer aldı. Bogdanovic, NBA'de forma giymeden önce Fenerbahçe Beko'da oynamıştı.