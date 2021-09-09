Eski Fenerbahçe ve Milli Takım antrenörü Guus Hiddink emekli oldu
Geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe ve Türkiye Milli Takımı antrenörlüğü de yapmış Guus Hiddink, emekli olduğunu açıkladı.
Geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe ve Türkiye Milli Takımı antrenörlüğü de yapmış 74 yaşındaki Hollandalı teknik adam Guus Hiddink, emekli olduğunu açıkladı.
Hiddink, Kariyeri boyunca Real Madrid, Chelsea, PSV gibi kulüp takımlarının yanı sıra Avusturalya, Rusya, Hollanda ve Turkiye gibi milli takımlarını da çalıştırmıştı.
Guus Hiddink en son Karayip Denizi'nin güneyinde ve Venezuela'nın kuzeyinde yer alan bir ada olan Curaçao'yu çalıştırmıştı.
Teknik direktörlük kariyerinde 822 maça çıkan Hiddink'in bu maçlarda 469 galibiyet,180 beraberlik ve 173 galibiyeti bulunuyor.
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