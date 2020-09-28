Fenerbahçe, Karagümrük hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Süper Lig’in 4. haftasında sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe, Süper Lig’in 4. haftasında sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.
Süper Lig’in 4. haftasında sahasında ligin yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük’ü konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına start verdi. Dün oynanan Galatasaray derbisinde ilk 11’de forma giyen futbolcular günü izinli geçirirken, diğer futbolcular ise teknik direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan idmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam eden antrenman, koşu çalışmasıyla noktalandı.
Sarı-lacivertliler, Karagümrük hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.
En Çok Okunan Haberler
- Sanatçılardan Acun'a tepki
- Erdoğan'ın eski sağ kolu: Rezillik, kepazelik ama...
- AKP'li Dağ, partisinin anketini açıkladı
- Karagül'ün 'füze' isteği, ünlü aktrolü de şaşırttı
- İmralı’da yenen son yemek
- Azerbaycan ordusu harekata başlıyor
- İktidar da oy kaybediyor muhalefet de
- Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının şifreleri
- Sınırda savaş hali
- Belkıs Akkale'nin sözleri sosyal medyada gündem oldu
Video Haberler
- Amca çocuklarından kanlı infaz
- Skandal görüntüler sosyal medyada paylaşıldı!
- Şişli'de patlama! Olay yerine ekipler sevk edildi
- İnce'den dikkat çeken 'Azerbaycan-Ermenistan' açıklaması
- Camiden daha önemli deyip iki şeyi açıkladı
- Korkunç an kamerada! Küçük çocuk dehşeti yaşadı
- Yayına bağlanan Acun Ilıcalı'dan Ahmet Çakar'a tepki!
- Mağazada sıra kavgası! Ortalık böyle karıştı
- Canlı yayında can verdi!
- Genç kadını dövüp kayalıklara attılar
En Çok Okunan Haberler
- Sanatçılardan Acun'a tepki
- Erdoğan'ın eski sağ kolu: Rezillik, kepazelik ama...
- AKP'li Dağ, partisinin anketini açıkladı
- Karagül'ün 'füze' isteği, ünlü aktrolü de şaşırttı
- İmralı’da yenen son yemek
- Azerbaycan ordusu harekata başlıyor
- İktidar da oy kaybediyor muhalefet de
- Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının şifreleri
- Sınırda savaş hali
- Belkıs Akkale'nin sözleri sosyal medyada gündem oldu