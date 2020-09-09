Fenerbahçe 'Karşı'yaka'yı geçemedi!

09 Eylül 2020 Çarşamba, 19:50

Pınar Karşıyaka, Gloria Cup’ta günün ilk mücadelesinde Euroeleague’in iddialı ekiplerinden Fenerbahçe Beko'yu 72-65'lik skorla mağlup etti.



Bir önceki turnuvada iki takımın teknik heyeti uzaktan selamlaşma ile maç önü ve maç sonunda tokalaşması dikkat çekti. Sağlık önlemlerinin hat safhada olduğu mücadelede içeriye maskesiz bir görevli dahi alınmadı.



David Kennedy, Seketoure Henry, Tony Christopher ve Jeffery Morgan 12'şer sayı kaydederken, Fenerbahçe'de ise Melih Mahmutoğlu 16 sayı ile takımının en skorer oyuncusu oldu. Lorenzo Brown 10 sayı 2 ribaund 3 asist, Jan Vesely 7 sayı 2 ribaund 1 asist üretti.



Fenerbahçe’de Kenan Sipahi ve Nando De Colo sakatlığı nedeniyle forma giymedi.



Geçtiğimiz sezona göre yeni bir kadro kuran ve hoca başta olmak üzere kadrosunda ciddi değişikliğe giden Fenerbahçe’de, oyuncuların arasında uyum problemi gözlenirken. Geçtiğimiz sezonki kadrosunu büyük ölçüde koruyan Pınar Karşıyaka özellikle son dakikalarda yaptığı dirençli savunma ile galibiyetin parolasını verdi.



