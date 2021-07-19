Fenerbahçe - Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına Kasımpaşa ile oynayacağı hazırlık maçı ile devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2021 Pazartesi, 12:34
Fenerbahçe - Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Kasımpaşa ile mücadele edecek. 

İlk hazırlık maçını Romanya 2.Lig temsilcisi Csikszereda ile oynayan ve 2-0 galip gelen sarı-lacivertliler, bugün saat 19.00'da Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak hazırlık maçı, Fenerbahçe Televizyonu'ndan ve Fenerbahçe YouTube hesabından yayımlanacak.


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