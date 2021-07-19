Fenerbahçe - Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına Kasımpaşa ile oynayacağı hazırlık maçı ile devam ediyor.
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Kasımpaşa ile mücadele edecek.
İlk hazırlık maçını Romanya 2.Lig temsilcisi Csikszereda ile oynayan ve 2-0 galip gelen sarı-lacivertliler, bugün saat 19.00'da Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak hazırlık maçı, Fenerbahçe Televizyonu'ndan ve Fenerbahçe YouTube hesabından yayımlanacak.
Hazırlık Maçı— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 19, 2021
Kasımpaşa
19.00
#FBvKAS
@fbtv / Fenerbahçe YouTube pic.twitter.com/XBfnjnwMQj
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