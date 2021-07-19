Fenerbahçe - Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

19 Temmuz 2021 Pazartesi, 12:34

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Kasımpaşa ile mücadele edecek.

İlk hazırlık maçını Romanya 2.Lig temsilcisi Csikszereda ile oynayan ve 2-0 galip gelen sarı-lacivertliler, bugün saat 19.00'da Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak hazırlık maçı, Fenerbahçe Televizyonu'ndan ve Fenerbahçe YouTube hesabından yayımlanacak.