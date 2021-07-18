Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a teşekkür

18 Temmuz 2021 Pazar, 21:40

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taraftarlarını Covid-19 aşısı olmaya davet eden paylaşımları sebebiyle Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri için birer teşekkür mesajı yayımladı.

Koca, sosyal medya hesabında kulüplerin Covid-19 aşısı için yaptıkları paylaşımları alıntılayarak "Taraftar, tribünlere tam kadro çıkmalı. Kendimizi hastalıktan korumak için aşılarımızı yaptıralım. Gösterdikleri hassasiyet için Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Koca'nın paylaşımları şu şekilde:

Taraftar, tribünlere tam kadro çıkmalı. Kendimizi hastalıktan korumak için aşılarımızı yaptıralım. Gösterdiği hassasiyet için Fenerbahçe Spor Kulübüne teşekkür ediyorum. https://t.co/Qvxa7C7WPf — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 18, 2021

Taraftar, tribünlere tam kadro çıkmalı. Kendimizi hastalıktan korumak için aşılarımızı yaptıralım. Gösterdiği hassasiyet için Galatasaray Spor Kulübüne teşekkür ediyorum. https://t.co/1v1UkYeblp — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 18, 2021

Taraftar, tribünlere tam kadro çıkmalı. Kendimizi hastalıktan korumak için aşılarımızı yaptıralım. Gösterdiği hassasiyet için Beşiktaş Spor Kulübüne teşekkür ediyorum. https://t.co/ZTcZteK1n3 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 18, 2021