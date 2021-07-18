Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşısı konusundaki paylaşımları nedeniyle kulüplere teşekkür etti.

cumhuriyet.com.tr
18 Temmuz 2021 Pazar, 21:40
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a teşekkür
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taraftarlarını Covid-19 aşısı olmaya davet eden paylaşımları sebebiyle Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri için birer teşekkür mesajı yayımladı.

Koca, sosyal medya hesabında kulüplerin Covid-19 aşısı için yaptıkları paylaşımları alıntılayarak "Taraftar, tribünlere tam kadro çıkmalı. Kendimizi hastalıktan korumak için aşılarımızı yaptıralım. Gösterdikleri hassasiyet için Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Koca'nın paylaşımları şu şekilde:


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