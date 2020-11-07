Fenerbahçe-Konyaspor maçında gol iptali VAR

07 Kasım 2020 Cumartesi, 18:21

Fenerbahçe ile Konyaspor Kadıköy'de karşılaşıyor.

28. dakikada Konyaspor, Kravets ile net fırsatı değerlendiremedi.

30. dakikada Gökhan'ın çevirdiği topu Pelkas ağlara gönderdi, ne var ki Konyaspor'un itirazı üzerine VAR incelemesi ile topun Thiam'ın eline çarptığı gerekçesiyle pozisyon serbest atışla devam etti.

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta

KONYASPOR: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Miya, Cikalleshi, Milosevic, Kravets