Fenerbahçe: Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil'i İstanbul'a getiriyor
Mesut Özil ise İstanbul'a geleceği uçağın içinden ailesiyle fotoğraf paylaştı.
Yıldız futbolcu Mesut Özil, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geliyor.
Fenerbahçe Kulübü, anlaşmaya vardığı Mesut Özil'i İstanbul'a getiriyor. Sarı-lacivertli ekip, transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Mesut Özil'in Londra Havalimanı'ndan fotoğrafını paylaştı. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil'i İstanbul'a getiriyor" denildi.
Öte yandan Mesut Özil ise İstanbul'a geleceği uçağın içinden ailesiyle fotoğraf paylaştı. Koç Grubu'na ait uçak İngiltere'den havalandı,
En Çok Okunan Haberler
- Davutoğlu'ndan 'Erdoğan tasfiye edilecek' iddiası
- Bayraktar, yıllar sonra bunu söyledi
- 'Naci Ağbal'a yolu gösterdi'
- AKP'li Tuğrul Türkeş 'azgın milliyetçilik' uyarısı yaptı
- Jeffrey, Biden'la ilişkilerin geleceğini değerlendirdi
- Selçuk Özdağ: Cumhurbaşkanı beni aradı
- Bahçeli seçim sistemi arıyor
- AKP iletişim politikası
- Saldırıya uğrayan Uğuroğlu: Erdoğan'a teşekkür ediyorum
- Yeşilçam oyuncusu Ekrem Gökkaya, yaşamını yitirdi
Video Haberler
- Boğaziçililer sosyal medyadan koro halinde seslendi
- Erdoğan konuşturmadı: Sen mikrofonu vekilimize ver
- Erdoğan'a 'Takoz' yanıtı: Eğer bir takoz varsa...
- İstanbul’da kar yağışı başladı
- Şaşırtan baskın: Dışarıdan çiğköfteci içi berber
- CHP'li ismi şoke eden skandal görüntüler
- İmamoğlu, Nazım Hikmet'in eserini okudu
- İstanbul'da rezaletin görüntüleri! O anlar kamerada
- Himalaya dağlarındaki çığ felaketi kamerada
- Boğaziçili öğrencileri karanlık da durduramadı
En Çok Okunan Haberler
- Davutoğlu'ndan 'Erdoğan tasfiye edilecek' iddiası
- Bayraktar, yıllar sonra bunu söyledi
- 'Naci Ağbal'a yolu gösterdi'
- AKP'li Tuğrul Türkeş 'azgın milliyetçilik' uyarısı yaptı
- Jeffrey, Biden'la ilişkilerin geleceğini değerlendirdi
- Selçuk Özdağ: Cumhurbaşkanı beni aradı
- Bahçeli seçim sistemi arıyor
- AKP iletişim politikası
- Saldırıya uğrayan Uğuroğlu: Erdoğan'a teşekkür ediyorum
- Yeşilçam oyuncusu Ekrem Gökkaya, yaşamını yitirdi