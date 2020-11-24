Fenerbahçe Kupa'da önde

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediye ile karşılaşıyor.

İHA
24 Kasım 2020 Salı, 21:31
Fenerbahçe Kupa'da önde
Abone Ol google-news

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Fenerbahçe, Sivas Belediyespor’u konuk ediyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.
41. dakikada Thiam Fenerbahçe'yi öne geçirdi. İlk yarı da bu skorla bitti.

İkinci yarıda Novak, Pelkas oyuna katıldılar.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler