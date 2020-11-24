Fenerbahçe Kupa'da önde

24 Kasım 2020 Salı, 21:31

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Fenerbahçe, Sivas Belediyespor’u konuk ediyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.

41. dakikada Thiam Fenerbahçe'yi öne geçirdi. İlk yarı da bu skorla bitti.

İkinci yarıda Novak, Pelkas oyuna katıldılar.