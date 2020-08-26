Fenerbahçe Lemos'u açıkladı

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 14:09

Fenerbahçe'nin İstanbul'a davet ettiği Mauricio Lemos ile anlaşıldığı açıklandı.

Fenerbahçe Kulübü, Las Palmas ekibinin Uruguaylı stoperi Mauricio Lemos'u 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, Çubuklu formamızla başarılı yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.



Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, "Emre ve Lugano'dan aldığımız referansla takip ettiğimiz Lemos'u, Uruguay A Milli güncel kadrosuna da girmeye başladı. İnşallah kariyeri bizimle birlikte zirveye çıkar. Fenerbahçe'ye iyi bir karakter aldık" dedi.

Defensor kulüp altyapısından yetişen ve Avrupa’ya ilk olarak Rubin Kazan ile gelen 24 yaşındaki sağ ayaklı Lemos, ardından Las Palmas ve Sassuolo formaları giydi. Lemos, La Liga 2’de geçen sezon 26 maça çıktı. Mauricio Lemos, Uruguay Milli Takımı formasını da iki kez giydi.