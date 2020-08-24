Fenerbahçe Lemos'u getirdi!
Fenerbahçe defans arayışlarını İspanyol ekibi Las Palmas'tan Mauricio Lemos ile tamamladı. Uruguaylı futbolcu bu akşam transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini sürdürdüğü Mauricio Lemos, İstanbul'a geldi.
Lemos, Amsterdam'dan kalkan uçakla saat 22.50'de İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Las Palmas forması giyen stoper, kendisini karşılayan personel ile birlikte kendisini kalacağı otele götürecek olan arabaya gitti. 24 yaşındaki Uruguaylı oyuncu daha sonrasında bu araba ile birlikte havalimanından ayrıldı.
Fenerbahçe Kulübü, Lemos ile son detayları görüştükten sonra oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçirecek ve resmi sözleşme imzalayacak.
Defensor kulüp altyapısından yetişen ve Avrupa’ya ilk olarak Rubin Kazan ile gelen 24 yaşındaki sağ ayaklı Lemos, ardından Las Palmas ve Sassuolo formaları giydi.
Lemos, La Liga 2’de geçen sezon 26 maça çıktı.
Mauricio Lemos, Uruguay Milli Takımı formasını da iki kez giydi.
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