Fenerbahçe logolu maske takan akademisyen TBMM'ye girerken engellendi
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu'nda sunum yapmak için gelen akademisyenin 'Fenerbahçe' logolu maskeden dolayı Meclis'e girişte engellenmek istendiğini duyurdu. Koronavirüse karşı önlemler kapsamında maske takmanın zorunlu olduğunu hatırlatan Tanal, "Takım maskesi takmak suç mu? Nasıl bir yasak bu?" diyerek uygulamayı eleştirdi.
TBMM'ye sunum yapan bir akademisyenin, Fenerbahçe logolu maske taktığı için Meclis'e girişte engellenmek istendiği iddia edildi. CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Göç ve Uyum Alt Komisyonu'nda sunum yapan akademisyenin, girişte yaşadığı engellenmeyi üzüntüyle öğrendiğini ifade etti.
"MASKE SEÇİCİ' BİR KURUL MU VAR?"
Salgın nedeniyle maske takma zorunluluğu olduğunu belirten Tanal, "Takım maskesi takmak suç mu? Nasıl bir yasak bu? Bizim bildiğimiz, korona tedbirleri kapsamında maske takmak zorunlu. Maskenin rengine, logolu, sembollü olup olmadığına bakılmıyor. Meclis'te 'maske seçici' bir kurul mu var? Maskesi logolu kişilerin, ziyaretçilerin TBMM'ye alınmaması yönündeki talimatı kim veriyor?" diye sordu.
Tanal, Meclis'te takım maskesiyle gezeceğini vurgulayarak, "Meclis'teki bu trajikomik hadise hakkında değerli Bilim Kurulu üyelerinin, Sağlık Bakanı'nın yorumu nedir acaba?" dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Atatürk’e hakaret cezası için şeref madalyası dedi
- 23 Haziran'ı hatırlatıyorum...
- Koca'dan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan 'fezleke' açıklaması
- CHP'li Özkoç, Erdoğan'ın o görüntülerini izletti!
- AKP’li başkanın kesmediği sakalı
- Rusya'dan S-400 açıklaması
- Cihangir İslam'dan Ağıralioğlu'na 'fezleke' tepkisi
- Salda Gölü için korkutan açıklama
- Erdoğan'ın başka çaresi yok
Video Haberler
- Covid-19 şehidi sağlık çalışanları için fidan dikti
- Kılıçdaroğlu'ndan övgü dolu sözler
- Demlik şakası yapan kuzenini plazmayla kovaladı
- Yasak tanımadılar! İstanbul'da skandal görüntüler
- Marmaris’te deniz 1,5 metre çekildi
- İnalcık'ı hedef alan Sofuoğlu'na tarihçilerden tepki
- Tehdit edilen kadın KADES uygulamasıyla kurtuldu
- Gözaltına alınmaktan kaçmak için denize atladı
- Erdoğan'ın da katıldığı kongrede skandal görüntüler
- Kaldırımda otururken dehşeti yaşadı! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Atatürk’e hakaret cezası için şeref madalyası dedi
- 23 Haziran'ı hatırlatıyorum...
- Koca'dan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan 'fezleke' açıklaması
- CHP'li Özkoç, Erdoğan'ın o görüntülerini izletti!
- AKP’li başkanın kesmediği sakalı
- Rusya'dan S-400 açıklaması
- Cihangir İslam'dan Ağıralioğlu'na 'fezleke' tepkisi
- Salda Gölü için korkutan açıklama
- Erdoğan'ın başka çaresi yok