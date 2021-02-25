Fenerbahçe logolu maske takan akademisyen TBMM'ye girerken engellendi

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu'nda sunum yapmak için gelen akademisyenin 'Fenerbahçe' logolu maskeden dolayı Meclis'e girişte engellenmek istendiğini duyurdu. Koronavirüse karşı önlemler kapsamında maske takmanın zorunlu olduğunu hatırlatan Tanal, "Takım maskesi takmak suç mu? Nasıl bir yasak bu?" diyerek uygulamayı eleştirdi.

ANKA
25 Şubat 2021 Perşembe, 19:14
Fenerbahçe logolu maske takan akademisyen TBMM'ye girerken engellendi
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TBMM'ye sunum yapan bir akademisyenin, Fenerbahçe logolu maske taktığı için Meclis'e girişte engellenmek istendiği iddia edildi. CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Göç ve Uyum Alt Komisyonu'nda sunum yapan akademisyenin, girişte yaşadığı engellenmeyi üzüntüyle öğrendiğini ifade etti. 

"MASKE SEÇİCİ' BİR KURUL MU VAR?"

Salgın nedeniyle maske takma zorunluluğu olduğunu belirten Tanal, "Takım maskesi takmak suç mu? Nasıl bir yasak bu? Bizim bildiğimiz, korona tedbirleri kapsamında maske takmak zorunlu. Maskenin rengine, logolu, sembollü olup olmadığına bakılmıyor. Meclis'te 'maske seçici' bir kurul mu var? Maskesi logolu kişilerin, ziyaretçilerin TBMM'ye alınmaması yönündeki talimatı kim veriyor?" diye sordu. 

Tanal, Meclis'te takım maskesiyle gezeceğini vurgulayarak, "Meclis'teki bu trajikomik hadise hakkında değerli Bilim Kurulu üyelerinin, Sağlık Bakanı'nın yorumu nedir acaba?" dedi.


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