Fenerbahçe logolu maske takan akademisyen TBMM'ye girerken engellendi

25 Şubat 2021 Perşembe, 19:14

TBMM'ye sunum yapan bir akademisyenin, Fenerbahçe logolu maske taktığı için Meclis'e girişte engellenmek istendiği iddia edildi. CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Göç ve Uyum Alt Komisyonu'nda sunum yapan akademisyenin, girişte yaşadığı engellenmeyi üzüntüyle öğrendiğini ifade etti.

"MASKE SEÇİCİ' BİR KURUL MU VAR?"

Salgın nedeniyle maske takma zorunluluğu olduğunu belirten Tanal, "Takım maskesi takmak suç mu? Nasıl bir yasak bu? Bizim bildiğimiz, korona tedbirleri kapsamında maske takmak zorunlu. Maskenin rengine, logolu, sembollü olup olmadığına bakılmıyor. Meclis'te 'maske seçici' bir kurul mu var? Maskesi logolu kişilerin, ziyaretçilerin TBMM'ye alınmaması yönündeki talimatı kim veriyor?" diye sordu.

Tanal, Meclis'te takım maskesiyle gezeceğini vurgulayarak, "Meclis'teki bu trajikomik hadise hakkında değerli Bilim Kurulu üyelerinin, Sağlık Bakanı'nın yorumu nedir acaba?" dedi.