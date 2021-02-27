Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonsporda test sonuçları belli oldu
Koronavirüs test sonuçlarına göre Majid Hosseini, Erce Kardeşler, Lewis Baker, Vitor Hugo ve Marlon, Fenerbahçe maçında forma giyebilecek.
Geçtiğimiz hafta takım içindeki koronavirüs vakaları sebebiyle sıkıntılar çeken Trabzonspor'da bugünkü Fenerbahçe maçı öncesi yapılan testlerin sonuçları belli oldu.
Başakşehir maçı karşılaşmasında üç kalecide koronavirüs çıkması sebebiyle bordo-mavililerin kalesini dördüncü kaleci olan 18 yaşındaki Kağan Moradaoğlu korumuştu. Trabzonspor'a ilk güzel haber Uğurcan Çakır'dan geldi.
TESTLER TEMİZ
Bu sabah saatlerinde testlere giren oyuncuların sonuçları çıktı. Çıkan sonuçlara göre Majid Hosseini, Erce Kardeşler, Lewis Baker, Vitor Hugo ve Marlon, Fenerbahçe maçında forma giyebilecek.
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