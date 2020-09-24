Fenerbahçe, Mbwana Samatta'yı KAP'a bildirdi
Fenerbahçe, 27 yaşındaki Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Fenerbahçe, gece saatlerinde İstanbul'a davet ettiği 27 yaşındaki Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüp tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Aston Villa FC ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.
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