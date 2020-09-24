Fenerbahçe, Mbwana Samatta'yı KAP'a bildirdi

24 Eylül 2020 Perşembe, 10:11

Fenerbahçe, gece saatlerinde İstanbul'a davet ettiği 27 yaşındaki Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Aston Villa FC ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.