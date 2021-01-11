Fenerbahçe Mesut Özil'i bekliyor

Fenerbahçe, Mesut Özil transferinde sona yaklaştı. Yıldız futoblcu, Arsenal'le anlaşma aşamasına geldi

cumhuriyet.com.tr
11 Ocak 2021 Pazartesi, 12:17
Fenerbahçe Mesut Özil'i bekliyor
Abone Ol google-news

Fenerbahçe transferi bu hafta içinde sonuçlandırabilir. Mesut Özil'in Arsenal'den 8 milyon Euro alacağı bulunuyor.

Yıldız futbolcunun temsilcileir, İngiliz ekibiyle sözleşme fesih görüşmelerinde son aşamaya geldi.

Mesut Özil'in bu hafta Arsenal'le yollarını ayırıp, Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Arsenal'de 8. sezonu-nu geçiren Mesut Özil, Mikel Arteta yönetiminde forma şansı bulamıyor. 32 yaşındaki futbolcu son olarak Mart ayında süre almıştı.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler