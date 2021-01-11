Fenerbahçe Mesut Özil'i bekliyor
Fenerbahçe, Mesut Özil transferinde sona yaklaştı. Yıldız futoblcu, Arsenal'le anlaşma aşamasına geldi
Fenerbahçe transferi bu hafta içinde sonuçlandırabilir. Mesut Özil'in Arsenal'den 8 milyon Euro alacağı bulunuyor.
Yıldız futbolcunun temsilcileir, İngiliz ekibiyle sözleşme fesih görüşmelerinde son aşamaya geldi.
Mesut Özil'in bu hafta Arsenal'le yollarını ayırıp, Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Arsenal'de 8. sezonu-nu geçiren Mesut Özil, Mikel Arteta yönetiminde forma şansı bulamıyor. 32 yaşındaki futbolcu son olarak Mart ayında süre almıştı.
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