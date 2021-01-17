Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı VitrA'yı yendi
Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı VitrA: 3-1
SALON: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu
HAKEMLER: Nurper Özbar, Metin Korkut.
FENERBAHÇE OPET: Busa, Bahar, Naz, Mihajlovic, Dicle Nur, Vargas, Melis (L),Cansu, Aylin, Beliz.
ECZACIBAŞI VİTRA: Thompson, Ogbogu, Boskovic, Hande, Beyza, Elif, Simge (L),Saliha, Fatma, Yasemin, Mirkovic.
SETLER: 3-1 (25-13, 25-17, 21-25, 25-23)
SÜRE: 108 dakika (25,25,28,30)
Misli.com Sultanlar Ligi 18'inci hafta erteleme maçında Fenerbahçe Opet sahasında konuk ettiği Eczacıbaşı VitrA'yı 3-1 mağlup etti.
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