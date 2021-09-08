Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın menajeri Pelin Çelik oldu
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın menajeri Pelin Çelik oldu
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda menajerlik görevine Pelin Çelik getirildi.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, 2006-2008 yıllarında sarı-lacivertli formayı giyen ve 2017 yılından beri Türkiye Voleybol Federasyonunda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın menajerlik görevini üstlenen Pelin Çelik'in, Fenerbahçe Opet'in yeni takım menajeri olduğu belirtildi.
Video Haberler
- Anket şirketi başkanından çarpıcı CHP analizi
- İstanbul'da trafikte rezaletin görüntüsü!
- Denizde çıkan hortum korkulu anlar yaşattı
- Korkunç kaza anı: Çöp atan kişiye otomobil çarptı
- 'Cevap vermezsin' dediği soruya Ortaylı'dan yanıt
- Çalıların arasına gizlenen sırtlan yaşlı insana saldırdı
- O çocuk Uykusuz'a kapak oldu
- Suudi Vali'den Japon Büyükelçi'ye pilav yeme dersi
- Endonezya’da hapishanede yangın: 41 ölü
- 7.1'lik deprem kamerada! “Deprem ışıkları” görüldü
En Çok Okunan Haberler
- Rıdvan Dilmen'den tepki çeken sözler
- İstanbul'da büyük faciadan dönüldü!
- Öğrenci ve öğretmenler için yeni karar
- Bitcoin'de tarihi dalgalanma: Tepetaklak oldu!
- 6-1 sonrası Amsterdam-İstanbul arası demeç savaşı
- Emlakçılar, yüksek kiraların nedenini açıkladı
- Son ankette Erdoğan'ı üzecek sonuç
- Vaka sayısında endişe veren artış!
- Kavcıoğlu konuştu, piyasalar karıştı
- Bayraktar'ın 17-25 itirafı savcılığın önünde