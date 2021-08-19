Fenerbahçe, Otokoç Otomotiv ile yeni anlaşma imzaladı

19 Ağustos 2021 Perşembe, 19:55

Fenerbahçe, göğüs reklamı AVIS markası için Otokoç Otomotiv ile yeni anlaşma imzaladığını KAP'a bildirdi.

KAP'dan yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Futbol A Takımının forma göğüs reklamında AVIS markasının ve diğer muhtelif mecralarda AVIS ve diğer markalarının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv AŞ ile 2021/2022 sezonu için sözleşme bedeli 50.000.000 TL+KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe, 3 sezon önce yine Otokoç Otomotiv ile göğüs sponsorluğu üzerine 2018/19 sezonu için 35.500.000 TL anlaşma imzalamıştı.