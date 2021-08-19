Fenerbahçe, Otokoç Otomotiv ile yeni anlaşma imzaladı
Fenerbahçe, Otokoç Otomotiv ile göğüs sponsorluğu için yeni anlaşma imzaladı.
Fenerbahçe, göğüs reklamı AVIS markası için Otokoç Otomotiv ile yeni anlaşma imzaladığını KAP'a bildirdi.
KAP'dan yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Futbol A Takımının forma göğüs reklamında AVIS markasının ve diğer muhtelif mecralarda AVIS ve diğer markalarının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv AŞ ile 2021/2022 sezonu için sözleşme bedeli 50.000.000 TL+KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri yer aldı.
Fenerbahçe, 3 sezon önce yine Otokoç Otomotiv ile göğüs sponsorluğu üzerine 2018/19 sezonu için 35.500.000 TL anlaşma imzalamıştı.
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