Galatasaray ve Fenerbahçe, Kadınlar Süper Ligi'nden başlamak istiyor

19 Ağustos 2021 Perşembe, 17:33

Türk futbolunun lokomotif kulüplerinden Galatasaray ve Fenerbahçe, bu sezon kadın futbol takımı kurmak istiyor. Alt ligler ile zaman kaybetmeyip doğrudan rekabet içine girmek isteyen iki kulüp, ortak hareket ederek TFF'ye başvuruda bulundu.

Ajansspor'un özel haberine göre, Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan kulüplerin kadın futbol takımlarının da doğrudan en üst ligden; yani Kadınlar Süper Ligi'nden yarışa başlatılmalarını talep etti. Fenerbahçe ve Galatasaray, 14 Temmuz'da TFF Genel Sekreterliği'ne ortak imzayla gönderdikleri dilekçede, 2021-2022 Kadınlar Süper Ligi Statüsü'nün değiştirilerek, kendilerine bu olanağın yaratılmasını istediler.

Ajansspor'un elde ettiği dilekçeye göre iki kulüp, "2021-2022 Kadınlar Süper Ligi müsabakaları 2020-2021 sezonunda Kadınlar 1. Ligi'nde yer alan 12 takım ve 2020-2021 sezonunda Kadınlar 2. Lig'den terfi eden 4 takımın yanı sıra geçmişte Süper Lig'i şampiyon olarak bitirmiş olan kulüplerin kurulmuş veya kurulacak olan takımları da TFF'nin resmi sitesinde açıklanacak olan son başvuru tarihine kadar TFF'ye yapacakları başvuru ile Kadınlar Süper Ligi'nin 2021-2022 sezonuna katılım gerçekleştirebilecektir." talebinde bulundu.

TFF'nin bu talebi kabul etmesi halinde Beşiktaş'ın yanı sıra, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Bursaspor da kulüp kurmaları halinde doğrudan Kadınlar Süper Lig'inden başlayarak yarışa dahil olabilecek.